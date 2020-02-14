В Невском районе пенсионерка стала жертвой двух «соцработниц»

Сотрудники полиции разыскивают в Петербурге двух женщин, которые под видом соцработниц обокрали доверчивую пенсионерку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина и рассказал, что две неизвестные женщины позвонили в квартиру его 87-летней бабушки и представились социальными работниками. Мошенницы сказали, что пожилой женщине положена компенсация в размере 6 тыс. рублей. Потом они, воспользовавшись доверчивостью пенсионерки, украли у нее 400 тыс. из шкафа и скрылись.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 88-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, в результате которого он лишилась 360 тысяч рублей. Женщина позвонила пенсионерке и спросила, нет ли у нее родственников в Украине.