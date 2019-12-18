В Петербурге пенсионерка отдала 360 тыс. якобы на лечение родственника

Незнакомка представилась женой ее сына и заявила, что он лечится от онкологии.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». 88-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, в результате которого он лишилась 360 тысяч рублей. Женщина позвонила пенсионерке и спросила, нет ли у нее родственников в Украине. Та рассказала ей о племяннице и двух сыновьях. Злоумышленница заявила, что является женой одного из них и сейчас находится в Санкт-Петербурге. Мошенница заверили, что мужчина болен и ему нужны деньги на лечение. Она обещала, что как только появится возможность, она все вернет.

Пожилая женщина, переживая за здоровье родственника, попросила незнакомку прийти к ней в квартиру на Пискаревском проспекте. Только вечером пенсионерка позвонила близким и выяснила, что все живы и здоровы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Обуховской Обороны пенсионер попал под колеса иномарки.