В Выборге у судебного пристава сгорел Ford

Сотрудники полиции проводят проверку по факту возможного поджога автомобиля, принадлежащего судебному приставу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 12 февраля, в 23:31 в полицию поступило сообщение о том, что в Выборге у дома №38 по Морской набережной горит автомобиль Ford S-MAX, принадлежащий 28-летней женщине, судебному приставу-исполнителю. В результате возгорания у машины выгорел моторный отсек.

С места происшествия изъят фрагмент полимерного материала с признаками термического воздействия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 4 февраля в Невском районе сгорела иномарка. Очевидцы сообщили, что Daewoo Gentra загорелась на улице Бабушкина, через дорогу от вестибюля станции метро «Ломоносовская».