Минэкономразвития подготовили законопроект о «гаражной амнистии»

Проект закона о «гаражной амнистии» внесли в российское правительство. Документ был разработан Минэкономразвития совместно с Росреестром.

Как сообщается на официальном сайте Росреестра, законопроект предполагает упрощение порядка регистрации прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых находятся гаражные объекты.

В документе говорится о создании нового механизма оформления прав граждан на земельные участки с гаражами, а также на машино-места в коллективных гаражах.

Упрощенный порядок регистрации прав будет доступен для владельцев гаражей, которые были построены до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года).

В Росреестре отметили, что это облегчит жизнь более четырем миллионам автовладельцев, гаражи которых не зарегистрированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у берега Волхова снесли 144 незаконных гаража.