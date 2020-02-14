Движение транспорта на Софийской и Моисеенко ограничат

Движение транспорта на Софийской и Моисеенко ограничат
В Петербурге ограничат движение транспорта. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На трех улицах Петербурга в середине февраля ограничат дорожное движение. Проезд будет затруднен на участках улиц Александра Матросова, Моисеенко и Софийской.

В связи с прокладкой газопровода с 15 февраля по 15 марта движение транспорта будет ограничено на участке улицы Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной. Работы выполняет ООО «ПетербургГаз».

«На период с 29 февраля по 1 марта движение по данному участку будет закрыто», — предупредили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 15 февраля по 14 октября проезд ограничат на участке улицы Моисеенко от Кирилловской улицы до Новгородской. Движение будет затруднено из-за размещения временного ограждения. За работы отвечает ООО «Специализированный застройщик «Прайминвест».

С 17 по 23 февраля движение будет ограничено на Софийской улице на участке у улицы Фучика. Причиной этого стали работы ООО «ПетербургГаз» по прокладке газопровода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за Крестного хода движение транспорта в центре Петербурга ограничат 16 февраля.

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