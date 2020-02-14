Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для детёныша бурого капуцина

Детёныш родился 11 июля 2019 года у пары бурых капуцинов. Но определить его пол не представлялось возможным – малыш всегда был со своей мамой. Недавно он начал делать свои первые шаги по вольеру самостоятельно. Тогда то специалисты и смогли установить, что это замечательная девочка бурого капуцина. Поэтому, теперь сотрудники Ленинградского зоопарка могут объявить конкурс на имя этого чудесного создания.

Чтобы поучаствовать, гостям зоопарка нужно подойти к вольеру, у которого размещён ящик, и опустить записку со своим вариантом имени. Также, нужно будет написать свои контактные данные для связи.

Было отмечено, что родителей детеныша зовут Рикардо и Бланки, поэтому наиболее приветствуются варианты созвучные родительскими именами.

Принять участие в конкурсе можно до 25 февраля. Результаты будут подведены 28 февраля. Победителю достанутся 2 пригласительные билета в зоопарк и памятные сувениры.