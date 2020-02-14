Петербургскому участковому грозит срок за взятку от «уклониста» от армии

Петербургскому участковому грозит срок за взятку от &#171;уклониста&#187; от армии
Участковому грозит срок за взятку. Фото: pixabay

Правоохранительные органы задержали участкового, которого подозревают в получении взятки в размере 25 тысяч рублей. Деньги ему передал молодой человек, который не захотел идти в армию.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, все произошло во время осеннего призыва в 2018 году. Подозреваемый участковый принял от «уклониста» деньги, взамен на что не стали предпринимать никаких мер в его адрес.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему также предъявлено обвинение.

В случае установления вины в ходе служебной проверки, сотрудника уволят из органов и накажут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экс-чиновника Невского района подозревают в получении взятки на 4,5 млн.

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