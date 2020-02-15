Петербуржцы разбирают остатки товаров в последнем супермаркета Spar

В Петербурге продолжает свою работу всего один из последних супермаркетов Spar, расположенный около метро «Приморская» на Васильевском острове.

На сегодняшний день, 15 февраля, в последнем супермаркете сети практически не осталось товаров. Местные жители бродят по магазину в поисках дешевых продовольственных товаров, сообщает АБН.

Полки супермаркета практически опустошены. Осталось еще немного детских игрушек, пластиковой посуды и перчаток. Продовольственные товары также имеются в наличии: пачки готовых завтраков, «кондитерка» и бакалея.

«Внимание! Оплата производится только наличными.», — гласит надпись на самодельной табличке при входе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-супруга владельца «Интерторга» откроет свои магазины на месте Spar.