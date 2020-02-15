На горнолыжном курорте в Грузии группа туристов из России оказалась под лавиной

На популярном горнолыжном курорте Грузии, Гудаури, группа российских туристов попала под лавину. Их разыскивают спасатели.

Трагический случай произошел в субботу, 15 февраля. О произошедшем сообщает издание InterpressNews. Как выяснилось, пропавшие путешественники катались в запретной зоне и не использовали необходимые средства защиты. Вероятно, их действия могли вызвать сход лавины. По предварительной информации, туристы катались даже не на лыжах, а на коньках.

Спасателям, оперативно начавшим поиски российских граждан, удалось обнаружить в завалах троих пострадавших. Поиски еще одной туристки приостановили из-за наступивших сумерек. Информации о состоянии спасенных россиян пока нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Северной столицы лыжник провалился под лед.