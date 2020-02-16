Водитель выстрелил в мужчину и брызнул в него газом в Московском районе

Выстрел был произведен из травматического пистолета. Фото: pixabay.com

Выстрел был произведен из травматического пистолета. Фото: pixabay.com

Полиция Петербурга проводит проверку по факту конфликта между двумя мужчинами в Московском районе. По предварительной информации, один из них выстрелил в другого из травматического пистолета.

В полицию Московского района 15 января поступило заявление от 48-летнего мужчины. Он сообщил, что у него произошел конфликт с 35-летним водителем Mazda.

Автомобилист, по словам заявителя, распылил в него газовый перцовый баллончик, а затем выстрелил из травматического пистолета.

«По данному факту сотрудниками проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Причины конфликта выясняются. Информация о состоянии заявителя не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожный конфликт у Исаакиевского собора закончился демонстрацией пистолета.