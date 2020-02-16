Частный дом в Сестрорецке обчистили на 900 тысяч

Из частного дома в Сестрорецке похитили драгоценности. Фото: unsplash.com

Из частного дома в Сестрорецке похитили драгоценности. Фото: unsplash.com

Неизвестный вынес деньги и драгоценности из частного дома в Курортном районе Петербурга. Ущерб оценивается в 900 тыс. рублей.

Кража произошла в СНТ «Разлив» в Сестрорецке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Местные жители заметили, что к одному из частных домов приставлена лестница. Прибывшие полицейские обнаружили, что неизвестный отжал стеклопакет окна комнаты на втором этаже и проник внутрь.

С собой он забрал 400 тыс. рублей и ювелирные изделия. По предварительным данным, кража произошла между 20:10 14 февраля и 00:00 15 февраля.

Дом принадлежит мужчине 1985 года рождения.

Полиция устанавливает личность похитителя и принимает меры по его розыску и задержанию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из частного дома в Ленобласти вынесли украшения почти на 3 млн рублей.