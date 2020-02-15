В Тосненском районе из частного дома вынесли украшения почти на 3 млн рублей

В Тосненском районе из частного дома вынесли украшения почти на 3 млн рублей
Сумма ущерба оценивается в более 2 млн 855 тыс. рублей.

В Тосненском районе Ленобласти неизвестный проник в частный двухэтажный кирпичный дом и похитил драгоценности, оружие и алкоголь почти на три миллиона рублей.

Как полагает следствие, похититель перелез через двухметровый бетонный забор и проник в дом. Ему удалось вынести золотые часы, кулоны, браслеты, несколько пар сережек, а также кольца из золота с драгоценными камнями, три фотоаппарата, пневматический пистолет и несколько бутылок коньяка, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сумма ущерба оценивается в более 2 млн 855 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестные, заменив замок входной двери, проникли в одну из квартир дома 53/1 по Комендантскому проспекту. С собой они забрали 5 млн рублей, золотое кольцо с бриллиантом, кольцо известного бренда и правоустанавливающие документы на земельный участок.

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