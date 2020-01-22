Из квартиры на Комендантском вынесли деньги и бриллианты на 5,5 миллионов

Из квартиры украли кольцо с бриллиантом. Фото: unsplash.com

Из квартиры украли кольцо с бриллиантом. Фото: unsplash.com

В Приморском районе Петербурга расследуют крупную кражу. Из квартиры на Комендантском проспекте неизвестные похитили деньги, драгоценности и документы на 5,5 млн рублей.

В полицию обратилась 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что её квартиру обокрали в период с 1 по 14 января 2020 года.

Неизвестные, заменив замок входной двери, проникли в одну из квартир дома 53/1 по Комендантскому проспекту. С собой они забрали 5 млн рублей, золотое кольцо с бриллиантом, кольцо известного бренда и правоустанавливающие документы на земельный участок.

«Ущерб составил 5 млн 580 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Похитители разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный похитил из медицинского центра на проспекте Испытателей 2 млн рублей.