Вор похитил 2 миллиона рублей из медцентра на Испытателей

Злоумышленника, проникшего в медцентр на проспекте Испытателей и совершившего ограбление, разыскивает полиция.

Неизвестный разбил стекло в квартире, которая арендовалась как офис в одном из домов, проник в медцентр. Там он похитил 2 миллиона рублей.

О произошедшем стало известно после обращения в полицию. Правоохранителям сообщили о произошедшем 17 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе. 11 января 29-летнего уроженца Карелии задержали сотрудники полиции.