Жителя Мурманска пырнули ножом в Петербурге за отказ дать прикурить

В Петербурге ранили 31-летнего жителя Мурманской области. Удар ножом он получил после того, как отказался дать прикурить незнакомцу.

Нападение произошло в ночь на 16 февраля. По словам пострадавшего, он шел через парк от станции метро «Ломоносовская». По дороге неизвестный попросил его прикурить. Мурманчанин ответил отказом и пошел дальше, а через некоторое время получил удар ножом.

Незнакомец пырнул его в левую часть спины, а затем убежал. По данным АН «Оперативное прикрытие», никаких угроз он не высказывал.

Пострадавшего госпитализировали из парадной дома 61 по улице Бабушкина. Скорая увезла его в Александровскую больницу. Мужчине оказана медицинская помощь.

По словам мурманчанина, нападавшему на вид около 30-35 лет. Одет он был в черную куртку и синие джинсы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга напали на мужчину. Злоумышленник распылил в него газовый перцовый баллончик, а затем выстрелил из травматического пистолета.