Петербуржец заплатит 250 тысяч за избиение неприятеля на пустыре

Суд в Петербурге признал Вячеслава Дубинкина виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он нанес несколько ударов потерпевшему на пустыре у дома 55 по Стрельнинскому шоссе.

Дубинкину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 год. Иск потерпевшего на сумму 250 тыс. рублей удовлетворен, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что Дубинкин в июне 2019 года находился на пустыре. Между ним и потерпевшим возник конфликт, в хоте которого подсудимый ударил мужчину ногой по голове и не менее шести раз кулаками в различные части тела. Потерпевшему был причинен тяжкий вред.

«Подсудимый к уголовной ответственности, за совершение аналогичных преступлений не привлекался. Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся», — отметили в прокуратуре.

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