В Петербурге попал в реанимацию избитый администратор Music Bar 11 на Малой Морской

В реанимацию Александровской больницы с множественными тяжелыми травмами попал администратор заведения Music Bar 11, расположенного в историческом центре Петербурга.

Инцидент, весьма плачевно закончившийся для сотрудника кафе, произошел в ночь на понедельник, 17 февраля. Возле дверей заведения между пострадавшим и его оппонентом завязалась драка, причины которой неизвестны. В результате администратор получил перелом основания черепа, ушиб головного мозга и другие опасные для жизни травмы.

О случившемся сотрудникам правоохранительных органов сообщили медики, прибывшие на вызов. Полицейские занимаются розыском нападавшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Пушкин мужчина и женщина, надев балаклавы, ворвались в квартиру 92-летнего старика, избили его и вынесли из квартиры крупную сумму.