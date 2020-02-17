В Петербурге попал в реанимацию избитый администратор Music Bar 11 на Малой Морской

В Петербурге попал в реанимацию избитый администратор Music Bar 11 на Малой Морской
Преступника разыскивает полиция. Фото: Baltphoto

В реанимацию Александровской больницы с множественными тяжелыми травмами попал администратор заведения Music Bar 11, расположенного в историческом центре Петербурга.

Инцидент, весьма плачевно закончившийся для сотрудника кафе, произошел в ночь на понедельник, 17 февраля. Возле дверей заведения между пострадавшим и его оппонентом завязалась драка, причины которой неизвестны. В результате администратор получил перелом основания черепа, ушиб головного мозга и другие опасные для жизни травмы.

О случившемся сотрудникам правоохранительных органов сообщили медики, прибывшие на вызов. Полицейские занимаются розыском нападавшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Пушкин мужчина и женщина, надев балаклавы, ворвались в квартиру 92-летнего старика, избили его и вынесли из квартиры крупную сумму.

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