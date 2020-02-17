В Пушкине неизвестные ограбили и избили 92-летнего пенсионера

У пенсионера украли накопленные 260 тысяч рублей и мобильный телефон. Фото: pixabay.com

У пенсионера украли накопленные 260 тысяч рублей и мобильный телефон. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов города Пушкин разыскивают преступников, совершивших нападение на пожилого мужчину.

Пострадавший обратился в полицию вечером воскресенья, 16 февраля. 92-летний пенсионер рассказал, что около восьми вечера в его квартиру в одном из домов по Детскосельскому бульвару ворвались двое неизвестных. Они набросились на пострадавшего и избили его.

Затем грабители нашли хранившиеся у пожилого мужчины 260 тысяч рублей. Кроме денег, злоумышленники забрали мобильный телефон старика. На головах преступников были балаклавы, поэтому запомнить внешность нападавших не удалось, однако по словам пенсионера, это были мужчины и женщина. Полиция занимается их розыском.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работника «Балтийского завода» в Петербурге подозревают в изнасиловании 27-летней коллеги.