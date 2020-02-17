В Петербурге сотрудник «Балтийского завода» подозревается в изнасиловании коллеги

В Московском районе Санкт-Петербурга задержан трубоукладчик «Балтийского завода». Мужчину подозревают в изнасиловании 27-летней инженера-конструктора предприятия.

С заявлением о случившемся в правоохранительные органы обратился супруг пострадавшей девушки. По его словам, в ночь на воскресенье, 16 февраля, ему позвонила пострадавшая, сообщив, что стала жертвой изнасилования. В этот момент она находилась в одном из домов на Московском проспекте, в гостях у знакомого.

Оперативно среагировавшие полицейские застали по указанному заявителем адресу 31-летнего трубоукладчика «Балтийского завода», которого задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей коллеги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве задержали мужчину, который пытался изнасиловать девушку на улице Партизана Германа.