Подозреваемый в попытке изнасиловать петербурженку в парадной задержан

Подозреваемый в попытке изнасиловать петербурженку в парадной задержан
Нападение произошло в парадной одного из домов по улице Партизана Германа. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасиловать девушку в парадной одного из домов по улице Партизана Германа. Отбиться от него ей удалось с помощью укуса.

Как стало известно gazeta.spb.ru, местонахождение подозреваемого было установлено в воскресенье, 16 февраля. Мужчина задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По словам потерпевшей, нападение произошло в парадной одного из домов по улице Партизана Германа. Неизвестный мужчина вместе с ней зашел в подъезд и начал к ней приставать.

Сопротивляясь, петербурженка укусила его. После чего он снял с неё часть одежды и попытался изнасиловать, но не смог по физиологическим причинам.

Когда осуществить задуманное ему не удалось, злоумышленник дважды ударил девушку по лицу и сбежал.

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