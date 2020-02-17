Подозреваемый в попытке изнасиловать петербурженку в парадной задержан

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасиловать девушку в парадной одного из домов по улице Партизана Германа. Отбиться от него ей удалось с помощью укуса.
Как стало известно gazeta.spb.ru, местонахождение подозреваемого было установлено в воскресенье, 16 февраля. Мужчина задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По словам потерпевшей, нападение произошло в парадной одного из домов по улице Партизана Германа. Неизвестный мужчина вместе с ней зашел в подъезд и начал к ней приставать.
Сопротивляясь, петербурженка укусила его. После чего он снял с неё часть одежды и попытался изнасиловать, но не смог по физиологическим причинам.
Когда осуществить задуманное ему не удалось, злоумышленник дважды ударил девушку по лицу и сбежал.