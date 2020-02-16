Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной

Нападение произошло в парадной одного из домов по улице Партизана Германа. Фото: pixabay.com

Нападение произошло в парадной одного из домов по улице Партизана Германа. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Петербурга неизвестный напал на 29-летнюю девушку. Мужчина попытался изнасиловать её, однако сделать это у него не получилось.

Нападение произошло в парадной одного из домов по улице Партизана Германа. Со слов девушки, неизвестный зашел вместе с ней в подъезд и начал приставать к ней, когда они были между вторым и третьим этажами.

Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов. После чего мужчина снял с петербурженки трусы и джинсы и попытался изнасиловать её, но не смог.

Когда осуществить задуманное у него не получилось, неизвестный дважды ударил девушку по лицу, сорвал с неё сумку и сбежал.

В полицию ночью 15 февраля обратилась мать потерпевшей. Обстоятельства произошедшего выясняются. Нападавшего разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уроженцу Таджикистана предъявили обвинение в изнасиловании 14-летней школьницы.