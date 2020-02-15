Мигранта арестовали за изнасилование 14-летней петербурженки

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал уроженца Таджикистана, которому предъявлено обвинение в изнасиловании школьницы, которой всего 14 лет.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, все произошло в ночь на 12 февраля в гостинице «Петербург», расположенной в доме №8 по Московскому проспекту. Там гражданин Таджикистана изнасиловал и надругался над 14-летней девочкой-подростком.

Обвиняемый будет находиться по арестом до середины апреля текущего года. Ему вменяют пункт «а» ч.3 ст.131 УК РФ и пункт «а» ч.3 ст.132 УК РФ. Мужчина отказался от дачи показаний и не признал свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пьяную пассажирку.