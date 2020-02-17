«Зенит» встретился с «Кайратом» на сборе в Турции

&#171;Зенит&#187; встретился с &#171;Кайратом&#187; на сборе в Турции
Малком вышел на поле с первых минут. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» встретился с казахстанским «Кайратом» на третьем тренировочном зимнем сборе. Контрольный матч проходит в турецком городе Белеке.

С первых минут матча на поле вышли защитники Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, полузащитники Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком и нападающие Сердар Азмун, Артем Дзюба, Алексей Сутормин. Ворота сине-бело-голубых защищает Андрей Лунев.

Стартовый свисток был дан в 17:00 по петербургском времени. После первого получаса игры счет на табло остается нулевым.

Для сине-бело-голубых это уже второй матч за день. Ранее петербургский «Зенит» одержал победу над владикавказской «Аланией» со счетом 4:2. Команды провели товарищеский матч в турецком Белеке.

До сборов в Турции подопечные Сергея Семака провели шесть товарищеских матчей, в которых одержал пять побед.

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