«Зенит» встретился с «Кайратом» на сборе в Турции

Малком вышел на поле с первых минут. Фото: ФК "Зенит"

Малком вышел на поле с первых минут. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» встретился с казахстанским «Кайратом» на третьем тренировочном зимнем сборе. Контрольный матч проходит в турецком городе Белеке.

С первых минут матча на поле вышли защитники Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, полузащитники Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком и нападающие Сердар Азмун, Артем Дзюба, Алексей Сутормин. Ворота сине-бело-голубых защищает Андрей Лунев.

Стартовый свисток был дан в 17:00 по петербургском времени. После первого получаса игры счет на табло остается нулевым.

Для сине-бело-голубых это уже второй матч за день. Ранее петербургский «Зенит» одержал победу над владикавказской «Аланией» со счетом 4:2. Команды провели товарищеский матч в турецком Белеке.

До сборов в Турции подопечные Сергея Семака провели шесть товарищеских матчей, в которых одержал пять побед.