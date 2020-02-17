Пятиэтажка в Выборге погрузилась под воду из-за шторма

Всему виной ливни и шторм. Жители дома не могут попасть в свои квартиры.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщают жители Выборга в социальных сетях. Они пишут, что территорию у дома затопало в поселке Кировские Дачи. Дело в том, что в регионе прошли обильные осадки – ливневая канализация не справилась с количеством воды. Теперь местные жители не могут попасть к себе в дом – он окружен по всему периметру. Некоторые люди отмечают, что им пришлось временно остановиться у родственников, потому что они не могут сидеть в квартирах и ждать, когда воду уберут.

В компании «Терем» уверяют, что канализацию прочистили, так что ситуация должна улучшиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ТРК Континент на Байконурской затопило. Воду откачивают, а туалеты в торговом центре все закрыты. Магазины и рестораны же пока работают в обычном режиме.