ТРК Континент на Байконурской затопило

ТРК Континент на Байконурской затопило
Так сейчас выглядит цокольный этаж. Фото: vk.com/spb_today

Цокольный этаж торгового центра подвергся затоплению. Об этом час назад сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидец произошедшего рассказала, что планировала посетить с ребёнком Тачкиград, но увидела целый потоп. Воду откачивают, а туалеты в торговом центре все закрыты. Магазины и рестораны же пока работают в обычном режиме.

Причины потопа пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге обязал соседей заплатить 150 тысяч за потоп в квартире инвалида. Тогда затопившие горе-соседи отказались добровольно возмещать убыток. Сут же решил этот вопрос в пользу пострадавшего, несмотря на поданную ответчиками апелляцию.

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