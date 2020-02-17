ТРК Континент на Байконурской затопило

Цокольный этаж торгового центра подвергся затоплению. Об этом час назад сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидец произошедшего рассказала, что планировала посетить с ребёнком Тачкиград, но увидела целый потоп. Воду откачивают, а туалеты в торговом центре все закрыты. Магазины и рестораны же пока работают в обычном режиме.

Причины потопа пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге обязал соседей заплатить 150 тысяч за потоп в квартире инвалида. Тогда затопившие горе-соседи отказались добровольно возмещать убыток. Сут же решил этот вопрос в пользу пострадавшего, несмотря на поданную ответчиками апелляцию.