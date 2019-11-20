Суд в Петербурге обязал соседей заплатить 150 тысяч за потоп в квартире инвалида

Квартиру, как установил суд, затопило по вине соседей. Фото: pixabay.com

Квартиру, как установил суд, затопило по вине соседей. Фото: pixabay.com

В Невском районе Петербурга квартиру инвалида второй группы залило водой. Компенсировать ущерб суд обязал его соседей.

Размер ущерба оценивается в более чем 150 тыс. рублей. Как сообщает прокуратура Петербурга, протекание воды произошло в январе 2018 года по вине соседей. Однако возмещать ущерб добровольно они отказались.

С иском в защиту интересов инвалида обратился прокурор Невского района. Суд удовлетворил его требования в полном объеме. Однако ответчики подали апелляцию.

«Апелляционным определением судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила названное решение без изменения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.

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