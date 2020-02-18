После стрельбы по машинам в Мурино возбудили уголовное дело

После стрельбы по машинам в Мурино возбудили уголовное дело
Неизвестный устроил стрельбу в Мурино. Фото: pixabay.com

В городе Мурино Ленинградской области неизвестные устроили стрельбу по припаркованным машинам. Следы от пуль заметили владельцы авто.

В полицию Всеволожского района 17 февраля поступили несколько заявлений от автомобилистов. Они сообщили, что неизвестные стреляли по их машинам. В качестве оружия, предположительно, использовался травматический пистолет.

Все автомобили были припаркованы у дома 3 по улице Шувалова в Мурино, уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

С аналогичным заявлением в полицию обратилась жительница дома 3 по улице Шувалова. Она сообщила, что неизвестный повредил её стекло из оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Полиция разыскивает причастных к обстрелу автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после стрельбы на Петергофском шоссе задержали 16-летнего подростка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленинградская область мурино стрельба травматическое оружие улица шувалова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти проверят реку Лугу на загрязнение
В Ухане главный врач госпиталя умер от коронавируса
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Instagram создают «фейки» губернатора и главы муниципалитета ...
После стрельбы по машинам в Мурино возбудили уголовное дело
Житель Ленобласти сказал полицейским, что подложит взрывчатку и бросил трубку
У продавщицы угнали Range Rover за 3 млн на Земледельческой
В Петербурге мужчина попросил экскаваторщика закопать бочку с трупом матери