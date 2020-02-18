Вице-премьер Хуснуллин едет в Петербург, чтобы узнать реальную ситуацию

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал поездку в Петербург и Ленинградскую область. Перед визитом он обратился к горожанам с вопросом о том, на какие проблемы стоит обратить внимание.

«Хочу узнать о реальной ситуации в регионе. Прошу жителей подсказать, на какие объекты обратить особое внимание?», — написал Хуснуллин в Twitter.

Пользователи соцсети обратили внимание на откладывающуюся реновацию Апраксина двора, состояние исторического центра Коломны и домов в центре Петербурга, уничтожение СКК «Петербургский», беспредел управляющих компаний и другие проблемы.

Точные даты приезда Марата Хуснуллина в Петербург пока не называются.

Напомним, Марат Хуснуллин был назначен на пост вице-премьера РФ в январе 2020 года. Прежде он занимал должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.