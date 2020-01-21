Путин объявил состав нового правительства

Некоторым удалось сохранить свою должность, но большинству пришлось покинуть посты.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Список опубликовали на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Так, заместителями премьер-министра Михаила Мишустина будут:

—Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства —Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства —Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО —Виктория Абрамченко — вице-премьер —Татьяна Голикова — вице-премьер —Юрий Борисов — вице-премьер —Дмитрий Чернышенко — вице-премьер —Алексей Оверчук — вице-премьер —Марат Хуснуллин — вице-премьер

Министрами различных ведомств назначены:

—Сергей Шойгу — министр обороны —Сергей Лавров — министр иностранных дел —Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий —Константин Чуйченко — министр юстиции —Владимир Колокольцев — министр внутренних дел —Ольга Любимова — министр культуры —Александр Новак — министр энергетики —Евгений Дитрих — министр транспорта —Денис Мантуров — министр промышленности и торговли —Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций —Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии —Михаил Мурашко — министр здравоохранения —Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства —Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ —Сергей Кравцов — министр просвещения —Валерий Фальков — министр науки и высшего образования —Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики —Олег Матыцын — министр спорта —Антон Котяков — министр труда и социальной защиты —Антон Силуанов — министр финансов —Максим Решетников — министр экономического развития

Согласно опубликованному списку, состав правительства не стали покидать Силуанов и Чуйченко, которые теперь получили должности не вице-премьеров, но получили работу в министерствах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев отписался от правительства РФ в Instagram после отставки.