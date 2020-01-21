Медведев отписался от правительства РФ в Instagram после отставки

Медведев отписался от правительства РФ в Instagram после отставки
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Экс-премьер министр России Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в соцсети Instagram.

В аккаунтах Медведева в соцсетях уже появилась его новая должность, в профиле теперь указано — заместитель председателя Совбеза РФ.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что все правительство России в полном составе уйдет в отставку. Заявление прозвучало после слов президента о необходимости изменить Конституцию. По словам премьера, все ответственные решения, связанные с изменением Конституции, должны остаться только за российским лидером. Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.

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