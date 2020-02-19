Сын Марии Кожевниковой попал в больницу

Актриса рассказала, что ребенок заболел из-за ослабленного ветрянкой организма.

Актриса Мария Кожевникова рассказала о состоянии ребенка в Instagram-аккаунте. Она написала, что ее младший сын Василий находится в больнице. Малыш переболел ветрянкой, а затем подхватил вирус и теперь нуждается в помощи врачей. Его ослабевший организм борется с болезнью, но Василию «тяжело», пишет Кожевникова. При этом актриса подчеркивает, что ее сын молодец и что он не собирается сдаваться.

С каждым днем ребенку все лучше. Сама Кожевникова выглядит изможденной – видимо, беспокоящаяся мать не может нормально спать, пока ее сыну плохо.

«Моя мужественная, самостоятельная двухлеточка»,

— ласково пишет она и надеется, что Василек совсем скоро придет в себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ухане главный врач госпиталя умер от коронавируса. Его коллега по госпиталю «Учан», 59-летняя медсестра Лю Фань, также скончалась от нового типа коронавируса. О её смерти стало известно в пятницу, 14 февраля.