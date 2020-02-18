В Ухане главный врач госпиталя умер от коронавируса

Главный врач госпиталя «Учан» в Ухане Лю Чжимин скончался от нового типа коронавируса. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Лю Чжимин стал первым руководителем медицинского учреждения, умершим от коронавируса.

Первые сообщения о его кончине появились накануне, однако тут же были опровергнуты. Смерть главного врача, по данным китайских СМИ, наступила в 10:30 по местному времени (5:30 по мск).

Лю Чжимину был 51 год. Он специализировался на диагностике и лечении черепно-мозговых травм и внутричерепных опухолей. Возглавлял госпиталь «Учан», который один из первых начал принимать пациентов с коронавирусом.

Его коллега по госпиталю «Учан», 59-летняя медсестра Лю Фань, также скончалась от нового типа коронавируса. О её смерти стало известно в пятницу, 14 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае число погибших от коронавируса достигло 1 тыс. 868 человек. Количество зараженных превысило 72,4 тыс. Выздоровели 12,5 тыс.