В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с жильем

Пока неизвестно, все ли преступления мужчины установлены. Фото: unsplash.com

Пока неизвестно, все ли преступления мужчины установлены. Фото: unsplash.com

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе расследования и розыска был задержал 48-летний мужчина. Житель Санкт-Петербурга, которого нашли в доме на Краснопутиловской улице, оказался ранее судимым.

Полицией было выяснено, что данный человек в ноябре 2019 года принес в МФЦ Калининского района поддельные документы. В связи с чем, произошла смена права собственности на квартиру на Тихорецком проспекте, стоимость которой оценивается в три миллиона рублей. Помимо этого, мошенник подавал документы и на перерегистрацию двух других квартир, которые находятся в Выборгском районе. Но тогда переоформление не состоялось – были обнаружены ошибки в бумагах.

В результате, были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом gazeta.spb.ru сообщили ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицией были изъяты личные вещи подозреваемого – электроника, флэшки и документы.

Также, выясняется имели ли места ещё случаи подобных преступлений, совершенных данным гражданином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция случайно нашла наркоплантацию, когда расследовала другое дело.