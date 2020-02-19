Раскрыто разбойное нападение на риелтора в Петербурге

Изначально женщина думала, что это будет встреча с потенциальным квартиросъемщиком.

В полицию Приморского района о случившемся заявил ее супруг. Им было рассказано, что 41-летнюю женщину насильно удерживают в квартире на Комендантском проспекте и требуют от нее денег.

По прибытии на указанный адрес, сотрудники правоохранительных органов обнаружили женщину, которая рассказала о том, что преступник применил к ней физическую силу, после чего связан ноги и руки скотчем. По мимо этого, он угрожал ножом. Требований он сначала не озвучивал, но через час, с помощью тех же угроз завладел кодом от приложения банка на телефоне жертвы. Мужчина перевел себе 25 тысяч, а ещё одну тысячу забрал наличными, после чего сбежал.

В результате розыскных мероприятий 18 февраля был задержан 38-летний житель Чеченской республики, который живет в районе, в котором и было совершено данное преступление. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту случившего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала злоумышленника, напавшего на ювелирный магазин в Сосновом Бору.