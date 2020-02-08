Полиция задержала злоумышленника, напавшего на ювелирный магазин в Сосновом Бору

Полиция задержала злоумышленника, напавшего на ювелирный магазин в Сосновом Бору
Подозреваемого задержали. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции задержали в Петербурге задержали злоумышленника, который 1 февраля напал на ювелирный магазин в городе Сосновый Бор в Ленобласти.

Инцидент произошел в субботу, 1 февраля, в магазине на Липовском проезде, 5. Информация об этом поступила в отдел полиции. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, около 17:16 в магазин пришел неизвестный и под угрозой ножа приказал продавщице лечь на пол, после чего похитил украшения, лежавшие на витринах. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Вечером 7 февраля у дома 27 по улице Коллонтай подозреваемого задержали. Им оказался мужчина 1987 года рождения. Похищенное у него частично изъято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали бывшего кассира отделения банка. её обвиняют в причастности к серии разбойных нападений на ювелирные магазины и почтовые отделения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание сосновый бор ювелирный магазин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция задержала злоумышленника, напавшего на ювелирный магазин в Сосновом Бору
После смертельного ДТП в Красном Селе возбуждено уголовное дело
На КАД произошло тройное ДТП. Сотрудники ДПС и МЧС на месте
Овечкин: хочу забросить 700-ю шайбу в НХЛ
Две машины реанимации приехали к месту ДТП на перекрестке Туристской и ...
В ОАЭ коронавирусом заболели семь человек
Полиция выясняет обстоятельства возгорания Porsche на Первомайском проспекте
Снег и гололед ждут Ленобласть в выходные