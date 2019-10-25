Экс- кассиршу банка арестовали за разбои в ювелирных магазинах Петербурга

В Петербурге арестовали бывшего кассира казанского отделения коммерческого банка. Её обвиняют в серии разбойных нападений на ювелирные магазины.
Женщина может быть причастна к пяти преступлениям. Ущерб от её действий составил 20 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, с 2011 по 2013 года она участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные магазины. Женщина брала молоток и разбивала им витрины.
Подозреваемая была задержана в Великом Новгороде в общежитии. При этом в ходе проверки документов она предъявила оперативникам паспорт на другое имя. Решением суда экс-кассир заключена под стражу.
Расследование продолжается. По имеющейся информации, женщина может быть причастна к разбойным нападениям на почтовые отделения в Ленобласти. Её также подозревают в хищении 11 млн из банка, где она работала кассиром. Деньги были украдены в августе 2011 года. Сразу после этого женщина сообщила матери, что уезжает на отдых с семьей, и больше на связь не выходила.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала в Гатчинском районе Ленобласти у женщины украли ювелирные изделия. В хищении подозревают её сожителя.