Экс- кассиршу банка арестовали за разбои в ювелирных магазинах Петербурга

В Петербурге арестовали бывшего кассира казанского отделения коммерческого банка. Её обвиняют в серии разбойных нападений на ювелирные магазины.

Женщина может быть причастна к пяти преступлениям. Ущерб от её действий составил 20 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, с 2011 по 2013 года она участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные магазины. Женщина брала молоток и разбивала им витрины.

Подозреваемая была задержана в Великом Новгороде в общежитии. При этом в ходе проверки документов она предъявила оперативникам паспорт на другое имя. Решением суда экс-кассир заключена под стражу.

Расследование продолжается. По имеющейся информации, женщина может быть причастна к разбойным нападениям на почтовые отделения в Ленобласти. Её также подозревают в хищении 11 млн из банка, где она работала кассиром. Деньги были украдены в августе 2011 года. Сразу после этого женщина сообщила матери, что уезжает на отдых с семьей, и больше на связь не выходила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала в Гатчинском районе Ленобласти у женщины украли ювелирные изделия. В хищении подозревают её сожителя.