Дмитрий Песков дал комментарий по поводу увольнения Суркова

Дмитрий Песков пока не знает о будущей работе Владислава Суркова. Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков пока не знает о будущей работе Владислава Суркова. Фото: kremlin.ru

Владислав Сурков покинул должность помощника президента.

Недавно Сурков встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщил о желании уйти с занимаемой должности по собственному желанию. Указ об этом уже подписан.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, высказал о своей уверенности в том, что большой опыт работы и талант Суркова найдёт своё применение. Но информацией о новой работе Суркова он не располагает. Об этом сообщают РИА-новости.

Песков подчеркнул, что не может давать прогнозов, а Сурков может работать в разных сферах, не только лишь связанных с Украиной. Помимо этого он сказал, что не знает точных причин ухода помощника президента.

Напомним, Владислав Сурков стал помощников президента в сентябре 2013 года. Он занимался в том числе и вопросами регулирования ситуации, происходящей на Украине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин уволил Суркова с должности своего помощника.