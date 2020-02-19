Дмитрий Песков дал комментарий по поводу увольнения Суркова

Владислав Сурков покинул должность помощника президента.
Недавно Сурков встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщил о желании уйти с занимаемой должности по собственному желанию. Указ об этом уже подписан.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, высказал о своей уверенности в том, что большой опыт работы и талант Суркова найдёт своё применение. Но информацией о новой работе Суркова он не располагает. Об этом сообщают РИА-новости.
Песков подчеркнул, что не может давать прогнозов, а Сурков может работать в разных сферах, не только лишь связанных с Украиной. Помимо этого он сказал, что не знает точных причин ухода помощника президента.
Напомним, Владислав Сурков стал помощников президента в сентябре 2013 года. Он занимался в том числе и вопросами регулирования ситуации, происходящей на Украине.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин уволил Суркова с должности своего помощника.