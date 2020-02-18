Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Непонятно, что стало причиной его ухода с государственной службы.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Обо всем сообщается на сайте главы государства. Президент России Владимир Путин уже подписал документ, согласно которому Владислав Сурков перестает быть его помощником. Пресс-секретарь Дмитрий Песков не объяснил, в чем причина, но подтвердил, что Сурков уходит, а его место займет замруководителя ведомства, занимающегося вопросами Украины, Дмитрий Козак.

Напоминаем, что Сурков занимался урегулированием ситуации в Украине. Вероятно, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, его уход означает смену курса на украинском направлении.

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