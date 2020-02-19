Якубович предложил главе Минтруда жить на минимальную пенсию

Якубович предложил главе Минтруда жить на минимальную пенсию
Якубович возмутился из-за маленьких пенсий. Фото: YouTube/1tv

Он уверен, что после этого власти задумаются об изменении системы начислений для граждан страны.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович рассказал, что знает, как поменять ситуацию с пенсиями в стране. Он предложил начислять главе Минтруда минимальное количество денег, чтобы тот понял, каково жить на 23 тысячи рублей в месяц и предпринял меры.

Якубович заявил, что россияне должны получать столько, чтобы они могли жить на достойном уровне. Телеведущий напомнил, что именно налогоплательщики посвящают свою жизнь стране и должны получать отдачу.

«Я сейчас выражаю мнение, вероятно, миллиона пенсионеров, которые живут в этой стране»,

— добавил ведущий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 6,1%.

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