Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 6,1%

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 6,1%
Расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца текущего года. Фото: pixabay.com

Социальные пенсии в России получают три миллиона человек. Грядущая индексация производится с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год.

О повышении соцпенсий на 6,1% сообщили в среду, 19 февраля, в пресс-службе Министерства труда. Социальные пенсионеры в России являются самой малочисленной группой людей, получающих пенсионные выплаты. Их платят людям, чей трудовой стаж меньше необходимого для получения страховой пенсии.

Кроме того, с 1 апреля будут повышены пенсии для служивших в армии по призыву, ветеранам Великой Отечественной войны, обладателям почетного знака «Житель блокадного Ленинграда», людям, пострадавших от техногенных или радиационных катастроф и другим категориям пенсионеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Государственной думе рассматривают возможность индексирования пенсии для работающих граждан пенсионного возраста.

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