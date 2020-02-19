Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 6,1%

Социальные пенсии в России получают три миллиона человек. Грядущая индексация производится с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год.
О повышении соцпенсий на 6,1% сообщили в среду, 19 февраля, в пресс-службе Министерства труда. Социальные пенсионеры в России являются самой малочисленной группой людей, получающих пенсионные выплаты. Их платят людям, чей трудовой стаж меньше необходимого для получения страховой пенсии.
Кроме того, с 1 апреля будут повышены пенсии для служивших в армии по призыву, ветеранам Великой Отечественной войны, обладателям почетного знака «Житель блокадного Ленинграда», людям, пострадавших от техногенных или радиационных катастроф и другим категориям пенсионеров.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Государственной думе рассматривают возможность индексирования пенсии для работающих граждан пенсионного возраста.