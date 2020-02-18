Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В случае принятия закона, расходы ПФР в 2020 году увеличатся почти на 370 млрд рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В случае принятия закона, расходы ПФР в 2020 году увеличатся почти на 370 млрд рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На рассмотрение в Госдуму внесен проект закона о восстановлении с этого гола индексации пенсий работающим пенсионерам. Автором инициативы является член Совета Федерации Василий Иконников.

Согласно тексту документа, размещенному в электронной базе данных нижней палаты правительства РФ, законопроект соответствует изменениям в российскую Конституцию, которые предусматривают регулярную индексацию размера пенсий. Индексация работающим пенсионерам была заморожена в 2015 году по причине высокого уровня дефицита федбюджета.

По словам Иконникова, на сегодняшний день отсутствуют предпосылки для сохранения действия данной нормы.

В случае принятия закона, расходы ПФР в 2020 году увеличатся почти на 370 млрд рублей, а в 2021 году 0 почти на 430 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты нашли способ увеличить размер пенсии в России.