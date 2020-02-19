В Псковской области школьник ударил учительницу

В Псковской области школьник ударил учительницу
Мать школьника заявила, что он уже извинился. Фото: pixabay.com

Парень побил педагога на глазах у одноклассников. Все в этот момент засмеялись.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства. В интернете появилось видео, которое спровоцировало проверку. На нем школьник дважды ударяет педагога по лицу под хохот одноклассников. По предварительным данным, перед этим учительница пыталась выдернуть стул из-под ученика и выгнать его из аудитории. Мать школьника заявила, что мальчик уже извинился.

«Комитет по образованию Псковской области проведет служебную проверку по факту инцидента в Лавровской гимназии Печорского района»,

— сказано в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский школьник обвиняется в покушении на убийство.

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