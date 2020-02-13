Петербургский школьник обвиняется в покушении на убийство

Обвиняемый выстрелил из пистолета в голову мужчине. Фото: pixabay

Обвиняемый выстрелил из пистолета в голову мужчине. Фото: pixabay

В Петербурге несовершеннолетнему жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство. Сотрудники СК начали расследование уголовного дела.

Преступный инцидент произошел 7 февраля в Полежаевском парке. По версии следствия, обвиняемый, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, выстрелил из пистолета в голову ранее незнакомого ему мужчине, после чего скрылся. Потерпевшему была своевременно оказана медпомощь.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу, в результате оперативных мероприятий правоохранители задержали 16-летнего школьника.

В настоящее время решается вопрос об аресте горожанина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в прокуратура изъяла более тысячи литров алкоголя из торгового павильона, расположенного в Красногвардейском районе.