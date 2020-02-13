Петербургский школьник обвиняется в покушении на убийство

Петербургский школьник обвиняется в покушении на убийство
Обвиняемый выстрелил из пистолета в голову мужчине. Фото: pixabay

В Петербурге несовершеннолетнему жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство. Сотрудники СК начали расследование уголовного дела.

Преступный инцидент произошел 7 февраля в Полежаевском парке. По версии следствия, обвиняемый, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, выстрелил из пистолета в голову ранее незнакомого ему мужчине, после чего скрылся. Потерпевшему была своевременно оказана медпомощь.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу, в результате оперативных мероприятий правоохранители задержали 16-летнего школьника.

В настоящее время решается вопрос об аресте горожанина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в прокуратура изъяла более тысячи литров алкоголя из торгового павильона, расположенного в Красногвардейском районе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание покушение СК РФ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне перечислили самые популярные подарки ко Дню влюбленных
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Почти 230 сайтов удалили пиратские копии «Джентльменов» по ...
«Как так?»: две легковушки одновременно разбились о столб в ...
Петербургский школьник обвиняется в покушении на убийство
Петербуржцы не готовы переплачивать за квартиры известных писателей и музыкантов
В Петербурге прокуратура изъяла более тысячи литров алкоголя из торгового ...
В Выборгском районе на пустой дороге не смогли разъехаться кроссовер и каршеринг