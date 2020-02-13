В Петербурге прокуратура изъяла более тысячи литров алкоголя из торгового павильона

В Петербурге прокуратура изъяла более тысячи литров алкоголя из торгового павильона
Из павильона изъяли более 1 тыс. литров алкоголя. Фото: pixabay

В Северной столице прокуратура Красногвардейского района провела проверку соблюдения закона об обороте алкогольной продукции.

В ходе визита было выявлено, что розничная продажа алкоголя осуществляется в нестационарном торговом объекте — торговом павильоне.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате нарушений сотрудники ведомства изъяли более 1 тыс. литров алкоголя.

В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Устранение нарушений находится на контроле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием каршеринга в Выборгском районе города. Машины столкнулись на пустой дороге.

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