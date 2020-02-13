В Выборгском районе на пустой дороге не смогли разъехаться кроссовер и каршеринг

В Выборгском районе на пустой дороге не смогли разъехаться кроссовер и каршеринг
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием кроссовера и каршерингового автомобиля марки Nissan. Водители транспортных средств не смогли разъехаться на пустой дороге.

Авария случилась в четверг, 13 февраля, на улице Сантьяго-де-Куба. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что в результате аварии пострадал и отечественный транспорт, который был просто припаркован возле дома.

В комментариях к записи в соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что им не совсем понятно, кто действительно стал виновником.

Пострадавших в аварии нет. Участники ДТП уже освободили проезжую часть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что анонимы «заминировали» суд и детские сады Приморского района.

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В Выборгском районе на пустой дороге не смогли разъехаться кроссовер и каршеринг