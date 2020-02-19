Бен Аффлек рассказал, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма

Серьезные нагрузки могли бы привести к очередному срыву.

Об этом стало известно 19 февраля. Обо всем пишет газета The New York Times. Актер Бен Аффлек рассказал, что ему пришлось отказаться от роли Бэтмена, так как он боялся срывов. Он заявил, что выбирает порой странные способы сделать себе лучше – например, ест, занимается сексом или выпивает. В итоге это не приводит ни к чему хорошему, Аффлек не может контролировать себя порочный круг не разорвать без посторонней помощи.

Он признался, что начал много выпивать в 2015 году, когда его брак был почти разрушен. Разрыв дался актеру непросто.

Напоминаем, что в 2020 году выйдет сразу четыре фильма, в которых снимался Бен Аффлек. А вот роль Бэтмена досталась Роберту Паттинсону.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что режиссёр нового Бэтмена представил Роберта Паттинсона в костюме.