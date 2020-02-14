Режиссёр нового Бэтмена представил Роберта Паттинсона в костюме

Режиссёр нового Бэтмена представил Роберта Паттинсона в костюме
Наконец-то фанаты смогли увидеть актёра в костюме. Фото: twitter.com/mattreevesla

Мэтт Ривз выложил видео с актёром в костюме Бэтмена в своем twitter-аккаунте. Видео снял оператор фильма Грег Фрейзер, а музыка была наложена Майклом Джаккино, который является музыкальным автором картины.

Напомним, Роберта Паттинсона утвердили на роль блюстителя порядка в мае 2019 года. Сложный выбор стоял для авторов картины. Выбирать им пришлось между Робертом и Николасом Холтом.

Пока неизвестно, какой сюжет будет у фильма, но режиссер отмечает, что это будет нуарная история, где он хочет раскрыть персонажа как детектива. В картине планируется появление загадочника и пингвина. Женщину-кошку же сыграет Зоуи Кравиц.

Премьера запланирована на 24 июня 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Фанаты были озадачены, ведь съёмки должны были начаться раньше. Но начались они только в январе.

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