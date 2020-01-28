Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли официально стартовали. Об этом сообщил режиссер фильма Мэтт Ривз.

В Twitter он опубликовал фото хлопушки с хэштегом #ДеньПервый.

Этим постом Ривз несколько озадачил будущих зрителей. Поклонники Бэтмена предполагали, что съемки уже идут. Актеров несколько раз замечали в Лондоне в начале января. Вероятно, в кадр попали пробы локаций или костюмов.

Из Лондона съемки, вероятно, перенесутся в Шотландию.

Премьера «Бэтмена» намечена на июнь 2021 года. Главную роль в фильме сыграет Роберт Паттинсон («Сумерки», «Маяк», «Король»). В образе дворецкого Бэтмена Альфреда Пенниуорта предстанет Энди Серкис. Зои Кравиц исполнит роль Женщины-кошки, а Джеффри Райт — комиссара Джима Гордона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сети опубликовали фото с предполагаемых съемок «Бэтмена».