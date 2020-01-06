В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Актер сыграет в фильме главную роль, что удивило многих поклонников персонажа.

Снимки появились в Twitter-аккаунтах жителей Лондона. Они пишут, что увидели не только Роберта Паттинсона, но и машины полицейских с логотипом вымышленного города. О начале работы над фильмом рассказал и актер Джеффри Райт. Он намекнул на это одним из своих твиттов – в нем он написал, что прибыл в Готэм.

Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.

К слову, на роли утверждены Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано и Колин Фаррел. Фильм не будет иметь ничего общего с «Джокером». Лента должна выйти 25 июля 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роберт Паттинсон рассказал о роли Бэтмена.