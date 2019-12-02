Роберт Паттинсон рассказал о роли Бэтмена

Роберт Паттинсон рассказал о роли Бэтмена
Фото: Variety / Deadline

Актер не считает своего персонажа супергероем, потому что у него нет суперспособностей.

Роберт Патинсон подтвердил, что сыграет главную роль в фильме про Бэтмена. Обо всем сообщает Cinema Blend. Актер отметил, что всегда думал, что у супергероя должны быть какие-то способности, чтобы его можно было так назвать. Бэтмен же для Патинсона – богатый и умный человек, желающий справедливости.

Напоминаем, что также на роли утверждены Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано и Колин Фаррел. Фильм не будет иметь ничего общего с «Джокером». Лента должна выйти 25 июля 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристен Стюарт рассказала о своем отношении к Роберту Паттинсону. Стюарт заявила, что их отношениям очень мешали журналисты и папарацци, которые преследовали пару и мешали актерам проявлять свои чувства без стеснения. Звезды даже боялись взяться за руки, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.

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